Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kayseri TEKNOFEST Takımları Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi. Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, şehrin TEKNOFEST başarılarını artıracak çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Meclis Salonu'nda düzenlenen Kayseri TEKNOFEST Takımları Zirvesi'ne katılarak Kayseri'de proje geliştiren TEKNOFEST takımları ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle buluştu.

Kayseri Teknofest Takımları Zirvesi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, Bilgi İşlem ve Akıllı Şehircilik Daire Başkanı Abdullah Avan, gençler ve öğretmenleri katıldı.

Kayseri'de bilim ve teknoloji ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefleyen buluşmada, şehirde faaliyet gösteren TEKNOFEST proje takımlarının bir araya gelmesi, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve gençlerin üretim odaklı projelerine katkı sunulması amaçlandı. Programda, Kayseri'nin nüfusuna oranla TEKNOFEST'te çok daha büyük başarılara ulaşması için yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki heyecanını paylaşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğini inşa edecek en önemli gücün üreten, araştıran ve hayal kuran gençler olduğunu belirterek, şehrin bilim ve teknolojinin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, zirvede Kayseri'nin Teknofest gençliğine hitap ederek, 'İyi ki varsınız diyor, alnınızdan öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri geleceğe hazırlama adına Kayseri Büyükşehir olarak kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle ya da diğer paydaşlarımızla, çok değerli daire başkanımızın, genel sekreterimizin iş birliği halinde yapmış olduğu bu anlamlı ve önemli çalışmaları elbette ki çok önemsiyoruz' dedi.

Gençleri geleceğe hazırlama yönünde gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, 'Biz sizleri seviyoruz, sizleri geleceğe hazırlamaya özen gösteriyoruz. Sizin çabanız, gayretiniz bizleri ümitlendiriyor. Şairin dediği gibi 'Tohum at, bitmezse toprak utansın' diyoruz' dedi.