Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği alan gezisinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlenen samimi buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Eşki, Bornova'yı halkla birlikte, ortak akılla yönettiklerini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürdüğü alan gezilerine Çamdibi Bölgesi ile devam etti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette Başkan Eşki, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek Bornovalıların talep, öneri ve sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

YAZ AKŞAMINDA SAMİMİ BULUŞMA

Bölgenin en önemli yeşil alanlarından biri olan Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlenen buluşmaya mahalle muhtarları, vatandaşlar ve Başkan Eşki'nin ailesi de katıldı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi, çaylar içildi, Bornova'nın geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Hemşehrileriyle keyifli bir yaz akşamı geçiren Başkan Eşki, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

BAŞKAN EŞKİ: 'ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

Bornova'yı sokak sokak gezerek sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Ömer Eşki, 'Bornovamızı masa başında değil, hemşehrilerimizin arasında, sokaklarımızda yönetiyoruz. Çamdibi sakinlerimizin enerjisi ve misafirperverliği bizlere her zaman güç veriyor. Bugün burada muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek mahallemizin ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Parklarımızı, sokaklarımızı daha yaşanabilir kılmak için halkımızın önerileri bizim en büyük rehberimizdir. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan tüm Çamdibililere teşekkür ederim. Ortak akılla, Bornova'yı hak ettiği vizyona hep birlikte kavuşturacağız.' diye konuştu.