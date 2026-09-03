Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Her Gün Halk Sağlığı' temasında planlanan etkinlikler, yürüyüşle başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik planlandı.

'Her Gün Halk Sağlığı' temasıyla hazırlanan program, Cumhuriyet Caddesi'nde Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin toplumun geneline yayılması amacıyla 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' programı organize edildi. Bu kapsamda Gazi Orhan Parkı'nda halk sağlığı farkındalık stantları kuruldu ve vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık uygulamaları ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen katılan Başkan Vekili Kevser Öztürk, halk sağlığı alanındaki çalışmaların önemine vurgu yaptı.

SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK

4 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek halk sağlığı etkinliklerinin adresi Bursa Millet Bahçesi olacak. Saat 16.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliğinde beslenme ve hareketli hayat konusunda farkındalık oluşturulurken, çocuk oyun alanı ve çeşitli bilgilendirme stantları da vatandaşlarla buluşacak.

HÜDAVENDİGAR'DA SAĞLIKLI YAŞAM BULUŞMASI

Haftanın kapsamlı programlarından biri de 7 Eylül Pazartesi günü Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek. 'Sağlığa Yaş Al, Sağlıklı Kal' temalı etkinlikte saat 16.00'dan itibaren halk sağlığı farkındalık stantları ve çocuk aktiviteleri düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Grubu'nun performansının da yer alacağı programda Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtılacak, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktivite etkinliği ve nefes egzersizleri gerçekleştirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise Karagöz-Hacivat gösterisi ve nostaljik film müzikleri konseri Bursalılarla buluşacak.

8 Eylül Salı günü Kent Konseyi Koza Salonu Halk Okulu'nda düzenlenecek 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' programında ise sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadeleden kanserde erken teşhise, aşı ve sağlık okuryazarlığından bağımlılığa kadar önemli başlıklar ele alınacak.