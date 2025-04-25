Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği proje kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere 11,5 milyon TL maliyetli 200 ton nohut ve 38 ton mercimek olmak üzere toplam 238 ton tohum dağıtım törenine katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kayseri çiftçilerine yönelik, ‘Büyükşehir’den Tarıma Büyük Destek’ sloganıyla, Nohut ve Mercimek Tohumu Dağıtımı Projesi çerçevesinde, tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Tören kapsamında üreticiye 11 milyon 500 bin TL maliyetle 200 ton nohut tohumu ve 38 ton mercimek tohumu desteği verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda gerçekleşen tohum dağıtım törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçelerin ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de de etkili olan zirai don olayının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve üreticilerin yanında olduklarını belirterek TARSİM ve ÇKS’nin (Çiftçi Kayıt Sistemi) önemine işaret etti. Büyükkılıç, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremden dolayı da geçmiş olsun temennilerini dile getirerek, dirençli şehirler oluşturmak için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

“Amacımız Üretenin Hizmetkârı Olmak, Üreteni Sırtımızda Taşımak”

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek 16 ilçeyi bağrına bastığını söyledi. Büyükkılıç, sanayi ve ticaret şehri Kayseri’nin tarım ve hayvancılık alanında da iyi noktalara gelmeye başladığına vurgu yaparak, “Amacımız üretenin hizmetkârı olmak, üreteni sırtımızda taşımak. Bu alanda tören eksik olmaz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, nohut ve mercimek tohumu projesi ile yapılacak üretimin ardından hasat edilecek mercimeğin alıcısının hazır olduğunun müjdesini vererek, projeye desteklerinden dolayı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti. Büyükkılıç, hibe olarak 1 milyar TL’ye yakın bir desteği tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sunduklarını kaydederek, “Böylelikle Kayseri’mizin bir tarım kenti olduğunu da gösterdik. Üreticimiz ne istiyorsa destek olmak bizim adeta görevimiz haline gelmiş” ifadeleri ile tarım ve hayvancılık alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler hakkında bilgiler verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, son 5 yılda nakit karşılığı 1 milyar TL olan destekleriyle Türkiye’de ilk ve tek belediye olduğunu kaydetti. Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi de Kayseri’nin sanayinin yanında bir tarım şehri olduğunun altını çizerek Başkan Büyükkılıç’a tarım alanındaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üreticilere 11,5 milyon TL maliyetle 200 ton nohut, 38 ton mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.