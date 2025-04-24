BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, küresel ekonomik değişimlerin ve yapay zeka devriminin Türkiye için fırsatlar ve riskler sunduğunu açıkladı.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Bildirisi'ni yayımlayan Başkan Ergun Hadi Türkay, ABD’nin ticaret savaşları ve rezerv para sistemi tartışmalarının yeni bir dünya düzeni oluşturduğunu belirterrek, Türkiye’nin avantajlarını kullanması gerektiğini vurguladı.

“Rusya ve Çin’le ilişkiler, AB’nin güvenliğe verdiği önem ve Trump’ın Türkiye’ye sıcak bakışı fırsat sunuyor. Ancak hukuk, özgürlükler ve demokrasideki eksiklikler imajımızı zedeliyor” diyen Başkan Türkay, yapay zekanın sanayi devriminden daha büyük bir etki oluşturacağını belirterek, “Sanayi devrimlerini kaçırdık, ama yapay zeka ile sınıf atlayabiliriz. Bunun için iyi eğitimli gençlere ihtiyacımız var. Ancak gençlerimiz yurtdışına gidiyor, bu sayı artabilir” uyarısında bulundu.

Gençlerin küstürülmemesi gerektiğini belirten Türkay, “Atamızın emanet ettiği gençleri anlamalı, şefkatle kucaklamalıyız. Terörü bitirmeye yaklaşan Türkiye, içeride birlik sağlamalı. İktidar, herkesi kucaklayarak büyük hedeflere yönelmeli” dedi. Ekonomik sorunlara da değinen Türkay, artan maliyetler, pazar durgunluğu, yüksek iş gücü maliyetleri ve finansa erişim zorluklarının demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerle aşılabileceğine inandıklarını belirtti.