Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı süren 6 derslikli, 750 metrekare inşaat alanına sahip Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'ye marka ve model olan Kayseri'nin, hayırseverlik alanında da örnek olduğunu belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makarr-ı Ulema şehri Kayseri'nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğunu ifade etti.

Yoğun bir şekilde sosyal donatıların temellerini atarak şehre kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz, hayırseverler şehridir.

Çalışkanlığı ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında; okul, aile sağlık merkezi, cami ve Kur'an kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizler biliyoruz ki yaptığımız işler, insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını söyledi.