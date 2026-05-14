Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek hem minik yüreklere umut oldu hem de ailelerin yanında olduğunu hissettirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Çocuk Hastalıkları Servisi'nde gerçekleştirilen anlamlı ziyarette, tedavi süreçleri devam eden çocuklarla tek tek ilgilenen Vali eşi Zeynep Sözer, minik hastalara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü. Hastane odalarında sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, aileler de bu duyarlı ziyaret karşısında duygusal anlar yaşadı.

Çocukların moral ve motivasyonunun tedavi sürecindeki önemine dikkat çeken ziyaret, yalnızca bir geçmiş olsun buluşması değil; aynı zamanda devletin şefkat yüzünün vatandaşla buluştuğu anlamlı bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi. Zeynep Sözer, ziyaret boyunca çocuklara acil şifalar dileyerek ailelerle sohbet etti, onların taleplerini ve yaşadıkları süreci dinledi. Özellikle uzun süredir tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenmesi takdir topladı.

Toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çeken Sözer'in ziyareti, hastane koridorlarında umut ve tebessüm bıraktı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler bu anlamlı destekten dolayı teşekkür etti.