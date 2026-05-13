TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşamın İçindeyiz Hep Birlikte' temasıyla Birlikte Yaşam Şenliği düzenledi.

Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte özel bireyler doyasıya eğlendi. Şenlik alanında çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının stantları da ziyaretçileri ağırladı.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Şenliğe katılarak özel çocukların mutluluklarına tanıklık eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, 'Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamına değer katmak, hayatlarını anlamlandırmak ve kolaylaştırmak en büyük amacımız. Düzenlenen etkinlikle bir farkındalık oluşturulmasını hedefledik. Bu kapsamda birçok çalışmayı da hayata geçirdik. Özel bireylerimiz için çalışmalarımız devam edecek' dedi.