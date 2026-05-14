Bursa'da özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında daha aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer almaları için sosyal, kültürel ve eğitsel projelerini sürdürmeye devam eden Osmangazi Belediyesi, GUHEM'de engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamla daha güçlü bağ kurmalarını sağlarken, onların bilimsel ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle düzenlenen gezi programında özel gereksinimli bireyler, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti.

GUHEM'de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, uzay ve hava bilimi hakkında birbirinden değerli bilgiler edinme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde merkezi gezen engelli bireyler, uzay teknolojileri, havacılık sistemleri, astronotların çalışma koşulları, gezegenler ve atmosfer yapısı gibi birçok konuda bilgilendirildi.

İnteraktif deneyim alanları ve uygulamalı eğitim bölümleri geziye katılan bireylerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alırken, katılımcılar, simülasyon sistemleri, deney düzeneklerinde birebir deneyim yaşayarak hem öğrendi, hem de keyifli vakit geçirdi.

Geziden dolayı duydukları memnuniyeti paylaşan Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Eğitmeni H. Ece Küçük 'Öğrencilerimle birlikte çok faydalı bilgiler öğrendik, uzay ve hava bilimi ile alakalı, çok eğlenceli bir vakit geçirdiler. Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a böyle güzel, eğlenceli geziler düzenlediği için ve öğrencilerimizin bilgilenmesini sağladığı için teşekkür ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal farkındalığın artırılmasının yanı sıra özel gereksinimli bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen gezi programı, öğrenciler tarafından beğeni topladı.