Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından evcil hayvanlara yönelik hizmet veren işletmeler için düzenlenen eğitimde, hayvan hakları, bakım koşulları ve yasal sorumluluklar anlatıldı. Eğitim programını tamamlayan 40 kursiyere sertifika verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Bursa genelinde evcil hayvanlara yönelik faaliyet gösteren işletmelere eğitim verildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, can dostların refahının korunması, bilinçli bakım işlemlerinin yaygın hale getirilmesi ve mevzuata uygun uygulamaların benimsenmesi hedeflendi.

İşletme sahiplerini bilgilendiren Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Malik Battal, eğitimlerin hem hayvanların korunması hem de sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimlerce verilen eğitimde yasal düzenlemeler, hayvan davranışları, bakım ve beslenme süreçlerine ilişkin uygulamalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, evcil hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, işletmelerin kuruluş ve çalışma esasları, ruhsatlandırma süreçleri ve denetim uygulamaları başlıkları da ele alındı.

Program sonunda 40 kursiyere katılım sertifikaları verildi.