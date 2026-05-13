ANKARA (İGFA) - Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.