Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Saygınlar Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmit ve Gölcük'te düzenlenen '3 Kuşak Bir Arada' etkinliğinde anneanneler, anneler ve torunlar aynı masada buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, '3 Kuşak Bir Arada' etkinliğinde Anneler Günü'nü kutladı.

Bu anlamlı güne özel olarak hazırlanan programda katılımcılar; çiçek ekimi, mozaik duvar aynası yapımı, el emeği atölyeleri ve bardak boyama etkinliklerine katıldı. 3 kuşağı bir araya getiren etkinlikte aile bireyleri birlikte üretmenin keyfini yaşarken, gün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlik boyunca büyükler ile çocuklar aynı üretim alanında bir araya geldi. Anneanneler, anneler ve torunların birlikte yaptığı çalışmalar paylaşımı artırırken, etkinlik aynı zamanda kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine de katkı sundu. Katılımcılar hem birlikte vakit geçirdi hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Sevgi, emek ve birliktelik duygusunun öne çıktığı Anneler Günü etkinliği, katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Saygınlar Kulübü'nde kuşakları buluşturan benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.