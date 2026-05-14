Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilgesu Erenus'un kaleme aldığı 'Misafir' adlı oyunu Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçünü trajikomik bir dille anlatan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

MERSİN(İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, Bilgesu Erenus'un yazdığı 'Misafir' adlı oyunu bu kez Silifke'de sahneledi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Misafir' adlı oyunu bu kez Silifke'de sahneledi. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyun; Anadolu'dan Almanya'ya uzanan göç hikâyesini, aidiyet duygusunu ve kuşaklar boyu süren kimlik arayışını trajikomik bir anlatımla ele alıyor.

Oyunu izleyenler arasında bulunan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, oyun sonunda tiyatro sanatçılarını tebrik ederek bir süre sohbet etti. İzleyiciyi geçmişle bugün arasında etkileyici bir yolculuğa çıkaran oyun, oyuncuların güçlü performanslarıyla sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

USTAOĞLU: 'TÜRK TOPLUMUNUN 1960'LI YILLARDAN BU ZAMANA YAŞADIĞI GÖÇ HİKAYESİ ANLATILIYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ömer Faruk Ustaoğlu oyunun, 1960'lı yıllarda Almanya'ya çalışmak için göç eden insanların yaşadığı zorlukları anlattığını ifade etti.

Oyunda 'Musa Tezer' karakterine hayat veren Ustaoğlu, 'Bu oyun, Musa Tezer üzerinden Anadolu'dan Almanya'ya göçü anlatıyor. Özellikle işçi ya da çiftçi olan, köyünden veya kasabasından, daha fazla kazanabilir miyim inancıyla Almanya'ya göç eden Musa Tezer'in hikayesi. Fakat aslında bu, Türk toplumunun 1960'lı yıllardan bu zamana kadar yaşadığı göç meselesinin de bir hikayesi' diye konuştu.

Mersin Şehir Tiyatrosu Silifke'de 'Misafir' ile sahne aldı