KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de düzenlenen söyleşide klinik psikolog Beyhan Budak, birlikte iyi hissedebilmenin, sağlıklı ilişkiler kurmanın ve güçlü iletişimin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan duygusal süreçler ve insan ilişkilerine dair farkındalık kazandıran söyleşiyi ilgiyle takip etti.

Programda yapılan değerlendirmelerde, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumsal bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğu vurgulanarak, vatandaşların bu tür programlarla daha sık bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekildi. Gebze Belediyesi'nin sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Programın sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, söyleşiye katkılarından ve katılımcılara aktardığı değerli bilgilerden dolayı Budak'a hediye takdim ederek teşekkür etti.

Başkan Büyükgöz, bu tür buluşmaların toplumda farkındalık oluşturduğunu, bireylerin kendini ve çevresini daha iyi anlamasına katkı sunduğunu belirtti. Kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze'nin sosyal yaşamını güçlendiren her programın önemine dikkat çekti.