Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Sevgi Varsa Engel Yoktur' programı gerçekleştirildi. Erzurum Valiliği himayesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve engelli bireylerden oluşan mehteran takımı sahne aldı. Özel gereksinimli bireylerin performansı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program kapsamında ayrıca tanıtım filmleri de gösterildi.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirtti. Akülü araç tamir atölyesinden evde bakım ve sıcak yemek hizmetlerine, mobil tamir aracından istihdam desteklerine kadar birçok çalışmayı anlattı. Temel, İŞKUR iş birliğiyle engelli istihdamına katkı sağlandığını ve Erzurum'un erişilebilirlik alanında örnek şehirlerden biri olma hedefiyle çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

'ENGELLİ HAKLARI BİR LÜTUF DEĞİL'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının hem vicdani hem de insani bir sorumluluk olduğunu söyledi. Aykut, Türkiye'de son yıllarda engellilere yönelik hizmetlerin güçlendiğini belirterek, 'Engelli hakları bir lütuf değil, insan hakkıdır' anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu belirterek, belediye olarak destek çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise programda yaptığı konuşmada, özel bireyler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Baruş, engelli bireylerin hayatın her alanında gösterdikleri azim, gayret ve yaşam mücadelesinin toplum için önemli bir örnek olduğunu belirterek, 'Sizlerin hayatı güçlü bir şekilde kucaklama konusundaki çabalarınız hepimiz için eşsiz bir örnek teşkil etmektedir' dedi.

Program kapsamında özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan 'Cici Kızlar' gösterisi, piyano dinletileri, şiir ve koro performansları sahnelendi. 'Sarı Gelin' ve 'Yemen Türküsü' gibi eserler izleyicilerden büyük beğeni aldı. Etkinlikte ayrıca engelli bireylerin hazırladığı el sanatları sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurum temsilcileri, STK'lar, engelli bireyler ve aileleri katıldı.