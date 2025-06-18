Almanya’nın çeşitli kentlerinden Kayseri’ye gelen yaklaşık 200 gurbetçi vatandaşımız, çiçeklerle ve halk oyunlarıyla karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı karşılama töreninde hasret sevince dönüştü.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve il protokolü, gurbetçilerin gelişi dolayısıyla Kayseri Erkilet Havaalanında düzenlenen törene katıldı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar, Avrupalı Kayserililer Birliği (AKB) Başkanı İş İnsanı Yeşim Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri ve gurbetçi vatandaşlarımızı karşılayan heyet, dış hatlar terminalinde duygu dolu anlara tanıklık etti. Çiçek takdimleri, halk oyunları gösterileri ve kucaklaşmalarla hasret sevince dönüştü.

Başkan Gülsoy: “Gurbetçilerimiz bizim için çok kıymetli ”

Karşılama töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçilerin Anadolu için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gurbetçilerimiz bizim için çok kıymetli. Memleketlerine kavuşmaları hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyük değer taşıyor. Sıla-i rahim yapıyorlar, sevdiklerini görüyorlar ve ticaretimize de canlılık katıyorlar. Çarşı pazarda hareket başlıyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Kayseri Ticaret Odası olarak bu katkıyı her zaman önemsiyor ve destekliyoruz. Havaalanında karşıladığımız hemşehrilerimizin memleket özlemini gidermek ve şehrimizin misafirperverliğini hissettirmekten büyük mutluluk duyduk. Memleketine kavuşan tüm gurbetçilerimize “Evinize hoş geldiniz!” diyoruz.”

“Evlatlarınızı da Yanınızda Getirin”

Gurbetçi vatandaşlara çocuklarını da Türkiye’ye getirmeleri çağrısında bulunan Gülsoy, kültürel bağların kopmaması gerektiğine vurgu yaptı:

“Vatan sevgisi ve milli-manevi değerler nesilden nesile aktarılmalı. Evlatlarımız bu toprakların ruhunu tanımalı. Bu bayrağın gölgesinde yaşamanın bir onur olduğunu bilmeli. Eğer bu bilinç aktarılmazsa, üçüncü dördüncü kuşaklar bu bağları yitirir. Onun için buraya gelmeleri, görmeleri, hissetmeleri çok kıymetli.”

“Esnafa Çağrı: Gurbetçilerimize Layıkıyla Hizmet Edelim”

Gurbetçilerin büyük emeklerle kazandıkları paraları memleketlerinde harcadıklarını belirten Gülsoy, esnafa da şu çağrıda bulundu:

“Esnafımızdan ricamız, gelen gurbetçi kardeşlerimize dürüst, kaliteli ve misafirperverce hizmet etmeleridir. 1 yıl boyunca zor şartlarda çalışıp, biriktirdikleri emeklerini burada değerlendiriyorlar. Bu yüzden onlara layık hizmet sunmalıyız. Memleketlerinden iyi izlenimlerle dönmeleri hem bizler hem şehir imajı açısından çok önemli.”

“Yoğun ve Bereketli Bir Gurbetçi Sezonu Bekliyoruz”

Başkan Gülsoy, bu yılın bereketli bir gurbetçi sezonu olmasını temenni ederek, esnafın ve şehrin tüm dinamiklerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Karşılama töreninde gözyaşlarına hâkim olamayan gurbetçiler, Kayseri’de böyle karşılanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinlik şehrin gönül köprülerini güçlendiren örnek bir buluşmaya sahne oldu.