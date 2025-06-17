Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İletişim ve Diplomasi Dergisi’nin Aralık 2025’te yayımlanacak 15. sayısı için “Aile ve Dijital Çağda İletişim” temasıyla akademik çalışma çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası hakemli akademik yayını olan İletişim ve Diplomasi Dergisi’nin Aralık 2025’te yayımlanacak 15. sayısı için makale çağrısında bulundu.

“Aile ve Dijital Çağda İletişim” temasıyla hazırlanacak olan bu özel sayı, dijital çağın aile yapıları ve iletişim dinamikleri üzerindeki etkilerini ele alan akademik çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akademik literatüre katkı sunmak isteyen tüm araştırmacılarımızın çalışmalarını bekliyoruz” diyerek, konuya ilgi duyan akademisyenleri ve araştırmacıları makale göndermeye davet etti.