Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Projesi, alanında yapılan son incelemelerle hızla ilerliyor. Zamantı Irmağı boyunca kano sporunu keşfetmeye hazırlanan bölge, yeni bir turizm rotası oluşturacak.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Tomarza Böke Kano Projesi, bölgenin turizm potansiyelini arttırmanın yanı sıra, sporun doğayla buluştuğu yeni bir alan olacak.

Son olarak, proje alanında yapılan yerinde incelemelerde, projenin detayları hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Tomarza Böke Mahallesi'ndeki kano alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firmadan alınan bilgiyle, projede gelinen son durum değerlendirildi.

Zamantı Irmağı boyunca kano yapma imkânı sağlayacak olan proje, bölgeye gelen ziyaretçilere hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunacak. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bu projeyle, hem sporun yaygınlaştırılması hem de Kayseri’nin bölgesel kalkınması hedefleniyor.

2024 Yılın En İyi Spor Şehri seçilen Altın Bayrak ödüllü Kayseri, bu projeyle spor ve doğa turizminin birleşiminden doğan potansiyeli de değerlendirmiş olacak.