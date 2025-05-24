İzmir Çiğli Belediyesi, çocukların sorumluluk bilincini artırmak ve ergenlik dönemindeki bireylerin öz denetim becerilerini geliştirmek amacıyla annelere yönelik önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. “Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim” başlıklı seminer, Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Uzman eğitimciler tarafından verilen seminerde, çocuklukta sorumluluk kazandırmanın önemi ve ergenlikte karşılaşılan davranışsal değişimlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların interaktif bir şekilde dahil olduğu programda, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde dikkat etmeleri gereken noktalar da örneklerle anlatıldı.

Anneler soruları, deneyimleri ve çözümleri konuştu

Katılımcı anneler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dair sorular sorma ve deneyim paylaşma fırsatı buldu. Eğitim sonunda yapılan değerlendirme bölümünde ise anneler, seminerin oldukça faydalı ve yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Başkan Yıldız: “Geleceği inşa etmek ancak bilinçli bireylerle mümkün”

Çocukların sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizen İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde en büyük rolü üstlenen annelerimize destek olmak, onların bu zorlu süreçte yanlarında yer almak bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz ‘Sorumluluk Alan Çocuklar ve Ergenlikte Öz Denetim’ semineriyle, çocuk gelişimi konusunda annelerimizi bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladık. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sorumluluk kazanması ve ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi, hem aileleri hem de toplumumuzu doğrudan etkileyen bir konu. Bu nedenle, annelerimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sunmak bizim için çok kıymetli. Kadın dayanışmasını ve aile içi eğitimi güçlendiren bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek. Çünkü biz, geleceği bugünden inşa etmenin, ancak bilinçli bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz.”