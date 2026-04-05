Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar ikinci haftasını geride bırakırken, ekipler gece gündüz demeden sahada yoğun mesai harcıyor. Projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımda önemli rahatlama hedefleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 24 Mart 2026 tarihinde trafiğe kapatılan kavşakta ikinci hafta geride kalırken, sahada yürütülen hummalı çalışmalar dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde sürdürülen proje, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında gerçekleştiriliyor. Modern şehircilik anlayışıyla planlanan yatırım, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında altyapı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde kazık çakma işlemleri titizlikle sürdürülüyor.

Etaplar halinde ilerleyen çalışmalar boyunca alternatif güzergâhlar devreye alınırken, trafik akışı akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla anlık olarak kontrol ediliyor. Kent genelinde yerleştirilen yönlendirme levhaları ve toplu taşıma düzenlemeleriyle vatandaşların süreçten en az düzeyde etkilenmesi amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan bu yatırımın, yalnızca ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmayıp ekonomik ve çevresel açıdan da kente önemli katkılar sunması öngörülüyor.