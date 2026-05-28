KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret ederek bölgede yürütülen hizmet ve çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a, Yeşilhisar, Develi, Yahyalı ve İncesu ilçelerini yakından ilgilendiren bölgede yaptığı ziyaret programına Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Sultan Sazlığı'nda açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgenin hem doğal yapısının korunması hem de turizm açısından daha güçlü hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, şu anda Sultan Sazlığı'ndayız. Yeşilhisar, Develi, Yahyalı ve hatta İncesu'muzu ilgilendiren önemli bir boyut. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mutlak korunması gereken alan olarak kararı çıkarılmıştı. Sulama konusunda değişik projeleri hayata geçirmiştik. Bizlerin yaptığının yanında Mevla'mızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, yeşertti, kuşlarımız gelmeye başladı' ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı'nın Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, doğa mirasının korunması adına tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Kayseri'nin doğa, kültür ve gastronomi alanında güçlü bir turizm altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı'nın da bu turizm vizyonunun önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kayseri'nin dört bir yanında önemli turizm değerleri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki doğal ve kültürel zenginliklere de dikkat çekti. Büyükkılıç, 'Buradan giderken Kapuzbaşı Şelaleleri'ne de uğrayabilirsiniz, kendisinden dünyada söz ettiren bir şelaledir. Kayseri'nin ne tarafına baksak turizm destinasyonu var. Yol üzerinde gelirken İncesu Örenşehir'de 300'lü yıllara ait mozaiklerimizi görürsünüz. Hem kültürel hem turizm hem gastronomi bağlamında çalışmalarımızı yapacağız, hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı, Türk Dünyası'nın UNESCO'su olarak nitelendirilen Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri'de, eşsiz doğası, kuş cenneti atmosferi ve büyüleyici manzarasıyla bayram tatili boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Erciyes'in eteklerinden Kapadokya'ya uzanan turizm rotasının en özel duraklarından biri olan Sultan Sazlığı, doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.