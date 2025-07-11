Kayseri’de polis operasyonuyla, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki S.Ç. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan aranan firarilere yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalar kapsamında, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (29) adlı kadın, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İGF