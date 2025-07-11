Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan başkanlığında yapıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan başkanlığında yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Altınordu, Akkuş, Kumru ve diğer ilçelerde yapılacak çalışmalar ele alınarak karara bağlandı.

ALTINORDU’DAKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ VASIFLARI DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan Başkanlığında yapılan toplantıda Altınordu ilçesinde hizmet veren toplu taşama araçlarının vasıfları isteğe bağlı olarak değiştirilmesinin önü açıldı. Yapılacak çalışma yolcu sayısı ve tonajı aynı olmak kaydı ile farklı model araçlarla da taşımacılık yapılabilecek. Alınan bu karar ile Toplu Taşımacılık yapan esnaflarında büyük bir mağduriyeti giderilmiş oldu.

KUMRU İLÇESİNDE TRAFİK DÜZENLEME PROJESİ BAŞLIYOR

Ordu’nun ilçelerinde trafik düzenlemeleri ile şehirde düzeni sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ünye, Fatsa’nın ardından Kumru ilçesinde büyük bir trafik düzenlemesine başlıyor. Kurum ve kuruluşlar ile yapılan görüşmenin ardından başlayan “Kent İçi Trafik Düzenleme Projesi” ile şehrin daha modern hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışma ile durak, park yeri, bisiklet yolu, yaya yolu ve diğer bütün trafik işaret ve yerleri belirlenecek. Kumru’ya ayrı bir değer katacak olan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Yapılacak olan çalışma Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılacak.

AKKUŞ İLÇESİNDEN ORDU’YA DİREKT SEFERLER BAŞLIYOR

Gerçekleştirilen Temmuz ayı UKOME Toplantısı’nda Akkuş ilçesi için önemli bir karara imza atıldı. Akkuş Belediyesinin talebi ile yapılan çalışmada daha önce Ordu merkeze direkt seferler olmayışı mağduriyet oluşturuyordu. Bu durumun önüne geçmek için yapılan görüşmeler neticesinde Akkuş’tan Ordu’ya direkt seferler başlatılacak. Ünye merkeze girmeden çevre yolunu kullanarak yapılacak olan seferlerin ilk etapta günde 1 araç ile yapılacak.