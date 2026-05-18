Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği tarafından Ramazan ayında iftar sofrasına konuk olunan 76 yaşındaki KOAH hastası İsmail Koçoğlu ile 78 yaşındaki Güvercin Bakır'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve kullanışlı yaşam alanlarına kavuşması sağlandı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YAŞAM ALANLARI YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında İsmail Koçoğlu'nun evinin çatı onarımı yapılarak güvenliği artırıldı, doğalgaz ve kombi döşemesi tamamlandı ve bahçesine parke taşı döşenerek yaşam alanı daha kullanışlı hâle getirildi.

Bu arada Gazi Mahallesi'nde yaşayan Güvercin Bakır ve oğlu Mehmet Bakır'ın evi ise yeniden inşa edilerek aileye daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı sağlandı.

Ağrı Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.