Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla annelerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç'a programda eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da eşlik etti.

Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anneler ve bisiklet tutkunları bir araya gelirken, şehirde bayram havası yaşandı.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, annelerin sevgi, fedakârlık ve şefkatin en güçlü temsilcileri olduğunu ifade ederek, '3 yavrumun annesi olarak başta eşim olmak üzere her birinizin bu özel gününü kutluyorum. Tüm annelerin ellerinden öpüyoruz, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İnancımız, kültürümüz gereği annelerimizin sevgisini bir güne sığdıracak değiliz, anneler her gün bizim için başımızın tacıdır' diye konuştu.

Anneliğin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, 'Anne denilince sözün bittiği yerdir, böyle bir etkinlikte yer aldığınız için sizleri tebrik ve teşekkür ediyorum. Toplumun siz önderi, idolüsünüz, her birinizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise 'Çok dinamik ve enerjik görünüyorsunuz, maşallah. Sizlerin Anneler Günü'nü kutluyor, daha nice yıllarda, günlerde buluşmak dileğiyle' ifadelerini kullandı.

'Pedallar Çiçek Anneler İçin Dönüyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Anneler Günü'nün coşkusunu hep birlikte yaşarken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.