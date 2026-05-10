Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği bisiklet turunda binden fazla kişi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedal çevirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye yönelik ablukaya dikkat çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul'da bisiklet turu düzenledi. eTKİNLİKTE bini aşkın katılımcı dayanışma için pedal çevirdi.

Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan 20 kilometrelik tur; Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüpsultan güzergâhının ardından yeniden aynı noktada sona erdi. Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen bisikletler etkinliğe renk katarken, organizasyonda Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdani dayanışmayı büyütmek için bir araya geldiklerini belirterek, 'Bugün burada Sumud Filosu'nun yalnız olmadığını göstermek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sesimizi yükseltmek için toplandık' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini ifade ederek, dayanışma çalışmalarının bölgedeki insanlara umut verdiğini söyledi. Özdemir ayrıca Anneler Günü'ne dikkat çekerek, çocukların güven içinde yaşayabildiği bir dünya temennisinde bulundu. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise etkinliğin Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığını belirterek, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrısı yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, etkinliğin insanlığın vicdanını temsil ettiğini ifade etti.