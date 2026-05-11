KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ve protokol eşleri, Anneler Günü kapsamında Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen, karanfil dağıtan Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Sümeyra Çiçek, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı, onların hayır dualarını aldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, 'Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Memduh Başkan'ın hepinize ayrı ayrı selamları var, ellerinizden öpüyor. Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sağlık ve huzur içerisinde nice güzel günler geçirmenizi diliyorum. Sizlere neler yapsak azdır, sizler bizim dua kaynağımızsınız. Hepinizi çok seviyoruz' ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ise annelerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır, sizler bizim için çok kıymetlisiniz, bizler için hayır kapıları açanlarsınız. Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve Dr. Necmiye Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum' dedi.

Programda hazır bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da yaşlı vatandaşların sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimizin bu anlamda her türlü desteklerini görüyoruz, sizleri de yanımızda görmek bizim için şereftir. Yaşlılarımızın dualarını almak için çalışıyoruz' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından bu yana huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz hizmet verirken, bu tür etkinliklerle onların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.