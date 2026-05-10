BURSA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, genç nesillerin vakıf kültürünü yakından tanıması amacıyla yürüttüğü 'Hayal Et, Keşfet, Vakfet' projesi kapsamında bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencileri misafir ediyor.

11-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek program boyunca KKTC'li öğrenciler, İstanbul ve Bursa'daki tarihi vakıf eserlerini ziyaret ederek kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Program kapsamında gençlerin, yüzyıllardır yaşatılan vakıf geleneği, dayanışma kültürü ve iyilik anlayışıyla buluşturulması hedefleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, projenin gençler arasında kültürel bağları güçlendirmeyi ve ortak tarihi mirasa yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Tarihi camiler, külliyeler, hanlar ve vakıf yapılarının ziyaret edileceği etkinlik süresince öğrenciler, hem geçmişin izlerini yakından görecek hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşayacak.