İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinliklerle ilçede dopdolu bir gün yaşattı. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 'Anne-Çocuk Uçurtma Şenliği', binlerce vatandaşın katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel 'Anne-Çocuk Uçurtma Şenliği' düzenledi. 'Gökyüzü bizim, mutluluk hepimizin!' sloganıyla saat 15.00'te başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğundu.

Sadece anneler ve çocuklar değil, babaların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Maltepe Belediyesi tarafından onlarca uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtılan uçurtmaların havalanmasıyla birlikte Maltepe semaları rengârenk bir görüntüye büründü.

Orhangazi Şehir Parkı'nın sahil esintisi eşliğinde düzenlenen şenlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken, ebeveynler de çocukluk anılarına geri döndü. (10.05.2026)