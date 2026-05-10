İzmit Belediyesi'nin baharın gelişini coşkuyla kutladığı Geleneksel Hıdırellez Şenliği'nin son gününde İzmitliler, Kertil Tekke Meydanı'nda bir araya geldi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Geleneksel Hıdırellez Şenliği kapsamında İzmit Belediye Meydanı ve Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da baharın gelişini İzmitlilerle birlikte kutladı. Hıdırellez Şenlikleri'nde son gününde ise Hacıhızır Mahallesi ve Veliahmet Mahallesi önündeki Kertil Tekke Meydanı'nda keyifli bir program gerçekleştirildi.

Hıdırellez Şenliğinin son gün programına İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nilgün İrteni ve Lütfü Obuz'un yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Haluk İlker Ulusoy, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Erdem Arcan, 'Hıdırellez bayramımız kutlu olsun. Bugün umudun ve bereketin yeniden filizlenişini simgeleyen Hıdırellez. Bu güzel gelenekte dileklerimizi toprağa emanet ediyor ve ateşin üzerinden atlayarak yenilenmeyi diliyoruz. Bugün biraz daha inanıyoruz ve sağlık, huzur, bolluk, mutluluk diliyoruz. Benim dileğim haksız yere tutuklanan tüm belediye başkanlarımızın özgürlüğe kavuşmasıdır' dedi.

'HIDIRELLEZ TOPRAĞIN NEFES ALMASIDIR'

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise, 'Baharın en güzel geleneğinde bir aradayız. Hıdırellez toprağın nefes almasıdır. Toprak sabırlıdır ve günü geldiğince cevabını çiçekle verir. Hıdırellez bir yenilenme anıdır. Bu güzel geleneği yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Hıdırellezin bereketi sofralarımıza yansısın' diye konuştu.

Fatma Başkanın selamlarını ileterek sözlerine başlayan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, 'Hıdırellez, barış, sevgi ve baharın uyanışı. Hepimizin içini mutluluk dolduran, birliğimizin güçlenmesini destekleyen bir bayram Hıdırellez. Etkinliğe emek veren herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur programda yaptığı konuşmada, 'Baharın uyanışı bizlere de bir heyecan getiriyor. Baharı hep birlikte karşılıyoruz. 16 yıldan beri sürdürdüğümüz bu etkinlikleri İnşallah önümüzdeki yıllarda da bizden sonraki nesillere devam ettirirler. Organizasyona emek veren herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel konuşmasında, '16'ncı Hıdırellez programımızı düzenliyoruz mahallemizde. Doğanın tüm renklerinin kucaklaştığı, dostluğun ve paylaşımın en yoğun hissedildiği Hıdırellez'e erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hıdırellez umudun ve doğayla bütünleşmenin adıdır. Hıdırellez hepimizin evine sağlık, huzur ve bolluk getirsin' dedi.

GELENEK VE EĞLENCE BİR ARADA

Programda birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren etkinlikler düzenlendi. Şenlikte, vatandaşlar hem geleneksel Hıdırellez ritüellerini yaşadı hem de müzik ve dans eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak dilek ağacına dileklerini astılar.