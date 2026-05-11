Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Merkezi, kentin dört bir yanını anlık olarak izliyor. Kameralar, ihbarlar, sosyal medya ve saha ekiplerinden gelen veriler tek noktada toplanırken, ekipler saniyeler içinde harekete geçiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir yönetiminde teknolojiyi merkeze alan yapısıyla kentin nabzını tek merkezden yönetiyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Koordinasyon Merkezi, yalnızca bir izleme alanı değil; aynı zamanda ekiplerin yönlendirildiği ve sürecin anbean takip edildiği stratejik bir üs olarak görev yapıyor.

TÜM ŞEHİR TEK EKRANDA

Merkezde yer alan dev ekranlar üzerinden Kocaeli'nin her köşesi anlık olarak izlenebiliyor. Trafik yoğunluğu, yol durumu, saha çalışmaları ve kritik noktalar eş zamanlı takip edilirken, olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale ediliyor.

İHBAR GELİYOR, HAREKETE GEÇİLİYOR

Vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlar da bu merkezde toplanıyor. Değerlendirilen bildirimler ilgili birimlere anında aktarılırken, sahadaki ekipler vakit kaybetmeden yönlendirilerek hızlı ve etkili müdahale sağlanıyor.

KAMERAYLA ÖNLEYİCİ TAKİP

Kent genelindeki kamera sistemi sayesinde yollar ve kritik alanlar sürekli izleniyor. Olası olumsuzluklara karşı önceden tedbir alınırken, müdahale süresi minimuma indiriliyor. Koordinasyon Merkezi; görüntü takibinin yanı sıra hava durumu verileri, araç takip sistemleri, saha ekiplerinin puantajları ve operasyonel süreçleri de yönetiyor. Böylece şehirde yürütülen hizmetler planlı ve kontrollü şekilde ilerliyor.

SOSYAL MEDYA DA TAKİPTE

Merkezde sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar da anlık olarak izleniyor. Vatandaşların ilettiği sorun ve talepler değerlendirilerek ilgili ekiplere hızla ulaştırılıyor.

KOCAELİ İÇİN KESİNTİSİZ KOORDİNASYON

7 gün 24 saat esasına göre çalışan merkez, Kocaeli'de hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, bu güçlü koordinasyon altyapısıyla kentin her noktasına hızlı ve etkin şekilde ulaşabiliyor.