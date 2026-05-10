İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ziyaretleri kapsamında İBB Yurtları Spor Şenliği'ne katıldı. Mevcut 16 yurdun sayısının 3 yeni yurtla artırılarak kapasitenin 7 bin 252'ye çıkarılacağını müjdeledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB))Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk Olarak Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki kadın el emeği pazarını ziyaret eden Aslan, burada bulunan annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Ardından Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen İBB Yurtları Spor Şenliği Ödül törenine geçen Aslan, slogan ve alkışlarla karşılandı. Törende konuşan Aslan, gençlere İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı. Gençler de selama, 'Ekrem Başkan' sloganlarıyla karşıladı.

16 yurtta 6 bin 232 kapasiteyle hizmet verdiklerini belirten Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Bu yıl içinde 3 yeni yurdumuzu daha açacak kapasite sayımızı 7 bin 252'ye çıkaracağız. Öğrencilerimiz kahvaltı, akşam yemeği, spor salonu, ücretsiz internet ve çamaşırhane hizmeti, aktivite odası, müzik odası, hobi mutfağı, valiz odası, mescit, çizim odası gibi çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sportif alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim, seminer, aktivite ve etkinlikler düzenliyoruz' diye konuştu.

'ASLA ÜLKEMİZDEN UMUDUNUZU KESMEYİN'

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile yarı zamanlı iş ve staj imkânları da sağladıklarını belirten Başkan Vekili Aslan, 'Üstelik öğrencilerimiz tüm bu imkanlar için kahvaltı ve akşam yemeği dahil ayda 2.850 TL ödüyorlar. Bu sayede hem hane ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de ailelerimiz gözü arkada kalmıyor. Biz gençlerimizi çok seviyoruz! Eğitim desteklerimizle, yurtlarımızla, ders atölyelerimizle, teknoloji atölyelerimizle, gençlik ofisimizle hep yanınızdayız! Bakın bugün 16 yurdumuzdan bine yakın öğrencimizin altı farklı branşta yarıştığı spor şöleninde bir araya geldik. Zaten gençliğin olduğu yer her zaman şölendir, şenliktir. Sizden ricamdır: Asla ülkemizden umudunuzu kesmeyin.' dedi.

Konuşmalar sonrasında turnuvada dereceye girenlere İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kupa ve madalyalarını takdim etti.

Program, gençlerle çekilen anı fotoğrafıyla sona erdi