Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezleri ile Çocuk Atölyeleri'nde 'Anneler Günü' kapsamında düzenlenen 'Benimle Oynar mısın?' etkinliklerinde anneler ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir, 'Anneler Günü' kapsamında düzenlediği 'Benimle Oynar Mısın?' etkinlikleriyle anneler ve çocukları sevgi dolu bir atmosferde buluşturdu. Çocuk Gelişim Merkezleri ve çocuk atölyelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde oyunlar, renkler ve kahkahalar bir araya gelirken; duygu dolu anlar yaşandı.

MİNİKLER ANNELERİNE SEVGİYİ OYUNLARLA ANLATTI

Kurdali, Münir Özkul, Begonvil, Tömük ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri ile Yenice Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Atölyeleri'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, anneleriyle birlikte oyunlar oynadı, etkinliklere katıldı ve hafta boyunca hazırladıkları sürprizlerle annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Minikler, Anneler Günü kapsamında hazırladıkları dans gösterisiyle annelerine duygu dolu anlar yaşattı. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından düzenlenen etkinlikte anneler ve çocuklar hep birlikte eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Günün sonunda ise annelere 'En İyi Anne Sertifikası' ile hediyeler takdim edildi.

Bir çocuğun annesine uzattığı küçücük elin, dünyanın en büyük sevgisini anlattığı etkinliklerde; oyunların içinde kahkahalar, boyaların arasında sevgi ve küçük sürprizlerin içinde ise tarifsiz emekler saklıydı.

Anneler çocuklarının gözlerinde kendilerini yeniden görürken, çocuklar ise en güvenli yerin bir annenin kalbi olduğunu bir kez daha hissetti.