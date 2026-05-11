Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Mesajında annelerin toplumun temel taşı ve sevginin timsali olduğunu vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, anne sevgisinin yerinin doldurulamaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Binbir zorlukla bizleri büyüten, sevginin ve merhametin timsali annelerimiz, dünyada yaşadığımız cennetimizdir. Onlar sadece bir gün değil, ömür boyu hürmetle hatırlanması gereken baş tacımızdır. Anne sevgisi, bir insanın bu dünyada tadabileceği en saf ve en derin duygudur. Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' müjdesine mazhar olan tüm annelerimize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Başta evlatlarını vatan uğruna toprağa veren kahraman şehit annelerimiz olmak üzere, tüm fedakâr annelerimizin gününü kutluyorum.'