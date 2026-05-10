KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı Anne Şehir Yaşam Merkezi'nin tanıtım programı birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerle gerçekleşti.

Program alanında kurulan atölyeler, deneyim alanları ve sosyal etkinlik noktaları, anneler ile çocuklara birlikte vakit geçirme ve paylaşımda bulunma imkânı sunarak dopdolu bir gün yaşattı. Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde gün boyu süren sahne gösterileri, söyleşiler, müzik dinletileri ve çeşitli atölye çalışmaları katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

ATÖLYELERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yetişkinlere yönelik hazırlanan gastronomi, el sanatları, ilmek ilmek sevgi, takı ve çanta yapımı, aromatik yağ üretimi, koku kesesi, tütsü ve çiçekten taç tasarımı atölyeleri yoğun ilgi görürken; çocuklar ise teraryum, çim adam, kum boyama, uçurtma ve mozaik atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca miniklerin neşesi ile annelerin mutluluğu bir araya gelerek alanı daha da canlı, renkli ve enerjik bir atmosfere dönüştü. Katılımcılar, atölyelerde ürettikleri ürünleri bu özel deneyimin bir hatırası olarak yanlarında evlerine götürerek kalıcı bir anıya dönüştürme imkânı buldu.

Etkinlik alanında oluşturulan anne-çocuk parkuru, tematik oyun alanları ve deneyim noktaları, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sunarak güçlü bir buluşma ortamı oluşturdu. Çocukların neşesi ve annelerin mutluluğu, gün boyunca program alanının her köşesine yayılarak etkinliğe sıcak, canlı ve samimi bir atmosfer kazandırdı.

LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tanıtım programı kapsamında kapılarını açan Lokomotif Çocuk Köyü de minik ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Çocuklar, Lokomotif Çocuk Köyü bahçesinde kurulan atölyelerde eğlenerek öğrenme deneyimi yaşarken aileler de alanı ilgiyle gezdi.

Öte yandan program kapsamında Ana Kafe'de psikolog eşliğinde gerçekleştirilen Okuyan Şehir Kulübü kitap söyleşisi katılımcılarla buluştu. Gönül Bahçem Davet Evi ise Umay Ada bebeğin mevlid programıyla kapılarını açarak manevi atmosferin yaşandığı özel anlara ev sahipliği yaptı.