Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2025 yılı Kasım ayında şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına yönelik denetimlerinde 214 yasal işlem uyguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin huzur, sağlık, esenlik ve güvenliğini korumak adına sorumluluk alanına giren her konuda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kasım ayında da kent genelinde denetimlerine aralıksız devam etti.

Zabıta ekipleri, şehirde düzenin sürekliliğini tesis etmek amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi. Kasım ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, 47 seyyar satıcı, 38 servis ve ticari araç, 13 market ve 53 işgal denetimi yaptı. Ayrıca, ekipler tarafından 45 dilencilik olayına yönelik işlem yapılırken, çevre kirliliği ile ilgili 18 denetim gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı Kasım ayında yapılan denetimlerde toplamda 214 yasal işlem uygulanarak şehirde düzenin sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın 'kentin vitrini' olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, kent sakinlerinin güvenli, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla denetimlerini titizlikle yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve hizmet yatırımlarıyla değil, aynı zamanda şehir güvenliği ve düzeniyle de örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya devam ediyor.