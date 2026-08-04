Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında terfi ettirilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı. Gezeravcı, 30 Ağustos 2026 itibarıyla tuğgeneral rütbesiyle görev yapacak.

ANKARA (İGFA) - 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında bir üst rütbeye yükseltilen subaylara ilişkin terfi listesinde Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı.

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, alınan karar doğrultusunda 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren tuğgeneral rütbesiyle görevine devam edecek.

Hatırlanacağı gibi Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde pilot olarak görev yapan Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Axiom Mission 3 ile uzaya gönderilmiş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmişti.