Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan “Şehitler Anıtı”nın açılış töreni yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi’ndeki törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı’nın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve akademisyen katıldı.

Programın açılışında, Türkiye’nin; Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un Fethi’ne, Çanakkale Savaşı’ndan 15 Temmuz’a uzanan tarihsel süreçte vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden isimsiz kahramanlar sayesinde bugünlere ulaştığını vurgulayan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında “Şehitler Anıtı”nın inşa sürecini şu sözlerle anlattı: “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bir konferans vesilesiyle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanımızla tanışma fırsatı bulduk. Kendisiyle geçmişten günümüze tüm şehit ve gazilerimizin anısını yaşatacak bir anıt inşa etme fikrimizi paylaştık ve birlikte harekete geçtik. Bugün açılışını yaptığımız bu anlamlı eseri böylece 15 Temmuz Yerleşkemize kazandırdık. Üniversitemiz ve vakfımızın yanı sıra bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kayserili hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.”