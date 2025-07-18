İstanbul Valiliği’nin “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu’nun yapımı için hayırsever Mesut Toprak’ın desteğiyle protokol imzalandı. Vali Davut Gül, katkılarından dolayı Toprak’a teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği’nin “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında, eğitime destek için önemli bir adım daha atıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu’nun yapımına ilişkin İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, hayırsever iş insanı ve Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’a eğitime verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Vali Gül, “Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu’nun mezunlarından Mesut Toprak’a, geçmişte okulun yapımına verdikleri destek ve şimdi de öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt projesine sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Protokol ile yurt, anahtar teslim şekilde tamamlanacak” dedi.

Proje, bin hayırseverin desteğiyle yürütülen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” girişimiyle, İstanbul’da hayırseverlik kültürünü güçlendirmeyi ve eğitime kalıcı katkılar sağlamayı hedeflerken, tamamlandığında, yurdun modern ve güvenli bir yaşam alanı olarak öğrencilerin eğitimine destek olacağı kaydedildi.