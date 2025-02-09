Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri’deki ulaşım projeleri değerlendirme toplantısına katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Gerek kent içi, gerek şehirlerarası ve gerekse havalimanı boyutuyla da uluslararası anlamda Kayseri’nin, ulaşılabilir bir şehir olması noktasında büyük bir mesafe almasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultudaki projelerini sürdürürken, diğer taraftan konuya ilişkin toplantılara katılmayı da ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kayseri’deki ulaşım projeleriyle ilgili değerlendirme ve istişare toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın başkanlığındaki geniş katılımlı toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kocasinan Belediyemizin ev sahipliğinde, şehrimizdeki ulaşım projeleriyle ilgili değerlendirme ve istişare toplantısını gerçekleştirdik. Bugüne dek gerek yer altında gerek yer üstünde, gerekse gelecekte gerçekleştireceğimiz projelerin, uygulamaların masaya yatırıldığı toplantımız şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyor, Kayseri’mizi her yönüyle daha da ulaşılabilir bir kent yapmayı hedeflediğimizi paylaşıyorum. Çünkü Kayseri ve kadirşinas insanı buna layık diyorum” ifadelerini kullandı.