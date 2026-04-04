Erişilebilir ulaşım hizmetlerinin; engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştırdığına vurgu yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Erişilebilirlik belgesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Arzu Çıngır tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. adına Mevlana Arif Tuncay'a takdim edildi.

Denetimler, örneklem modeliyle seçilen tramvay duraklarında gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve yerinde incelemeler sonucunda hazırlanan değerlendirme raporu doğrultusunda Ulaşım A.Ş., erişilebilirlik açısından uygunluk alarak belgeye layık görüldü.

Komisyonun belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimler kapsamında yapılan son incelemede, kurumun hali hazırda sürdürdüğü çalışmaların erişilebilirlik kriterlerine uyumlu olduğu tespit edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin raylı sistem duraklarındaki erişilebilirlik alanındaki mevcut uygulamaları uygun bulundu.

