Kayseri Talas Belediyesi, şehrin bağ ve sayfiye incisi ilçede yatırım yapmak isteyenlere yönelik kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenecek ihalelerle Talas’ın gözde bölgelerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 88 villa parseli yeni sahiplerini bulacak. Elde edilecek gelir ise yeni yatırımlarda kullanılacak.

Ali Dağı ve Erciyes’e nazır villa parsellerinden çeşitli büyüklükteki 43’ü 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te ihaleye çıkacak.

Geriye kalan değişik büyüklüğe sahip 45 adet villa parseli ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü yine saat 14.00’te satışa çıkarılacak.

Her iki ihalenin de encümen huzurunda açık artırma yöntemiyle gerçekleşeceği satışlarda, alıcılar için uygun ödeme koşulları da sunulacak. Buna göre satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İsteklilerin talep etmesi halinde ise en az yüzde 20’sinin peşin ödenmesi durumunda iki yıla kadar taksit imkanı sağlanacak. Böylece yatırımcılar daha esnek ödeme koşullarıyla mülk sahibi olma imkanına kavuşacak.

YATIRIM YAPMANIN TAM ZAMANI

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin etmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatları arayabilir.