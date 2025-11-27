Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'İki Teker Bir Rüya' adlı tiyatro oyunu ile hem çocuklara güvenli ve çevre dostu ulaşım bilinci kazandırmayı hem de bisiklet kullanımı ve sürdürülebilir ulaşımı eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğretmeyi hedefliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda güvenli ve çevre dostu ulaşım bilinci oluşturmak amacıyla hazırladığı 'İki Teker Bir Rüya' adlı tiyatro oyununun gösterimlerine başladı.

Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında sahnelenen oyun; bisiklet kullanımı, güvenli sürüş kuralları ve sürdürülebilir ulaşımı eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğretiyor.

GELECEĞE PEDAL ÇEVİREN BİLİNÇ

Oyunun ilk gösterimi öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Renkli karakterler ve keyifli sahnelerle bisiklet kullanımı, güvenli sürüş kuralları ve çevreye katkıları anlatıldı. İnteraktif sahneler sayesinde çocuklar, sahneye katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Bisiklet yolları, koruyucu ekipman kullanımı, yaya ve araç ilişkisi ve toplu taşımanın avantajları gibi konuları çocuklara eğlenceli şekilde aktaran oyun, 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz döneminde farklı kültür merkezleri ve salonlarda sahnelenecek.

Çocukların erken yaşta güvenli ulaşım kültürü kazanmasını ve çevre dostu hareketliliğin toplum genelinde yaygınlaşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Başiskele, İzmit ve Çayırova ilçelerinden yaklaşık 4 bin çocuğa 'İki Teker Bir Rüya' oyununu ulaştırmayı planlıyor.

'İki Teker Bir Rüya', SKUP'un vizyonu doğrultusunda doğaya saygılı, güvenli, ekonomik ve akıllı ulaşım alışkanlıklarının çocuklara kazandırılmasını amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımın temellerinin çocuk yaşta atılacağına inanarak çalışmalarına devam ediyor.