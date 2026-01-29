Kayseri Talas Belediyesi, 2025 yılında doğan bebekler adına yıl başından itibaren bir yıl boyunca Ali Dağı'nda gerçekleştirdiği fidan dikimleriyle hem doğaya hem de geleceğe kalıcı bir miras bıraktı. 'Bir bebek, bir fidan' anlayışıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında toplam 335 fidan toprakla buluşturuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Yeni doğan her bebeğin adını yeşeren bir fidanda yaşatmayı amaçlayan uygulama, çevre bilincini toplumsal bir değere dönüştürdü. Yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen fidan dikimlerinde; mayıs ayında 41, haziranda 48, temmuzda 53, ağustosta 44, eylülde 49, ekimde 36, kasımda 29 ve aralıkta 35 fidan Ali Dağı'nın doğal dokusuna kazandırıldı.

DOĞAYLA BÜYÜYEN BİR GELECEK

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, uygulamanın taşıdığı anlamın altını çizerek, 'Dünyaya gelen her çocuğumuz bizim için bir umut, dikilen her fidan ise o umudun yeşeren simgesidir. Belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak değil, geleceğin yaşam standartlarını bugünden inşa etmek olarak görüyoruz. Doğayla büyüyen çocuklar, yarının daha bilinçli ve daha güçlü toplumunu oluşturacaktır' dedi.

Ali Dağı'nda oluşturulan bu anlamlı yeşil alan, Talas'ın çocuklarıyla birlikte büyüyerek hem çevrenin korunmasına hem de gelecek nesillere güçlü bir çevre bilinci aktarılmasına katkı sağlayacak.

Talas Belediyesi, insanı ve doğayı merkeze alan projeleriyle, geleceğe nefes olmaya devam ediyor.