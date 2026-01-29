Kayseri Kocasinan Belediyesi, yerli ve millî tarımı desteklemek amacıyla 22 bin 500 ata tohumunu vatandaşlarla buluşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Ata tohumlarının korunması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen törende Kayseri Kocasinan, bir kez daha Türkiye'ye örnek oldu. Ata tohumlarının sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda millî bir miras olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Ata tohumları, geleceğe bırakacağımız en kıymetli millî mirasımızdır.' dedi.

Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde; Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi ve Erciyes Yerel Tohum Grubu iş birliğiyle tohum takas töreni düzenlendi. Program kapsamında, her biri 30 çeşit tohum içeren 750 paket, toplamda 22 bin 500 ata tohumu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

'ATA TOHUMLARI, DEDELERİMİZİN BİZE EMANETİDİR'

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Ata tohumlarımız; dedelerimizin, ninelerimizin elleriyle toprağa emanet ettiği, genetiğiyle oynanmamış, saf ve bereketli tohumlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmayı, yerli ve millî üretimi desteklemeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.' dedi.

İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket ederek; sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içinde yer alan her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler, insana hizmet eden bir belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında, organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer taraftan, ücretsiz olarak dağıttığımız ve 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri, organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimiz içindir. Hemşehrilerimizin ata tohumuna gösterdiği teveccüh, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonun son derece isabetli olduğunu göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'BAHÇELER ATA TOHUMLARIYLA ŞENLENECEK'

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü eğitmeni Ali Oğuz ise dağıtılan tohumların taşıdığı değere dikkat çekerek, 'Bu paketlerin her birinde bir umut var. İçerisinde domatesten çiçeklere kadar 35-40 farklı ata tohumu bulunuyor. Organik ve ekolojik tarımın vazgeçilmezi olan çiçekler de bu paketlerde yer alıyor. Bulunması zor, çok kıymetli çeşitler. Bahçeler bu tohumlarla şenlenecek. Lütfen bu ürünlerden tekrar tohum almayı unutmayalım.' dedi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK MEMNUNİYET

Ata tohumlarını alan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, ata tohumlarının verim, lezzet, koku ve sürdürülebilirlik açısından eşsiz olduğunu belirterek, 'Kocasinan Belediyemiz çok güzel bir hizmete katkı sunuyor. Takdir edilmesi gereken bir çalışma. Çok büyük bir dönüşüm hareketi. Burada çok büyük bir emek var. Ata tohumu çok kıymetli ve değerlidir. Kaliteli ve sürdürülebilir tohumlar, sadece kendimiz için değil; geleceğimiz, torunlarımız adına da ileriye dönük bir çalışma niteliği taşıyor. Geleceğe miras olarak bırakılacak çok önemli bir adım. Çok memnunuz. Ata tohumlarımızın diğer ürünlerden en büyük farkı; hem verimli olması hem de sürekliliğinin artmasıdır. Sağlığı, lezzeti, kokusu ve görünüşüyle ata tohumundan üretilen ürünler bambaşka, doğal ve gerçekten çok muhteşemdir. Eski çocukluğumuzdaki lezzeti yeniden hissediyoruz. Başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.