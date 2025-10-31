Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümünü taçlandıran 29 Ekim Katlı Kavşağı'nı hizmete açtı. 85 günde tamamlanan dev proje şehir trafiğine nefes aldırırken, Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nın ihalesinin Kasım ayında yapılacağına dair yeni müjdeyi de paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şehre anlamlı bir hizmet daha kazandırdı. Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde inşa edilen ve 85 günde tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı, hizmet vermeye başladı.

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililere, emeği geçen belediye personeline ve şehir protokolüne teşekkür ederek, 'Cumhuriyetimizin 102. yılında, şehrimizin geleceğine değer katan bu eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz' dedi.

Toplam maliyeti KDV dâhil 268 milyon TL olan 29 Ekim Katlı Kavşağı; Talas-Organize Sanayi ile Erciyes-şehir merkezi arasındaki ulaşımı konforlu ve kesintisiz hale getirirken, planlanan Kartal Katlı Kavşağı Projesi süresince de alternatif güzergâh olarak stratejik bir rol üstlenecek.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım altyapısını bütüncül bir anlayışla güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, Davud El-Kayseri Ana Arteri ve Paşalı Caddesi ile entegre bir ulaşım ağı oluşturduklarını ifade etti.

Meclis kararıyla ismi 'Davud El-Kayseri' olarak değiştirilen Askeri Hastane Caddesi, 6 şeritli modern bir yola dönüştürüldü. 5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Davud El-Kayseri ana arteri, 104 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildi. Ayrıca 1 kilometre uzunluğunda, 25 metre imar genişliğindeki Paşalı Caddesi de 36 milyon 250 bin TL yatırımla tamamlandı.

Davud El-Kayseri, Paşalı Caddesi ve 29 Ekim Katlı Kavşağı projelerinin tamamı, 400 milyon TL'yi aşkın dev bir yatırım olarak Kayseri'nin ulaşım vizyonuna kazandırıldı.

Başkan Büyükkılıç, bir müjde daha vererek, Kartal Katlı Kavşağı'nın ihalesinin Kasım ayında yapılacağını duyurarak, 'Biz bu şehirde eser ve hizmet siyasetiyle yol alıyoruz. Ulaşımı kolaylaştıran, trafiği rahatlatan, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıran projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünde hizmete alınan 29 Ekim Katlı Kavşağı, hem sembolik anlamı hem de şehir içi ulaşımda sağlayacağı kolaylıklarla Kayseri'nin vizyon projeleri arasında yerini aldı.