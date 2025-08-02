Kayseri Talas Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okulu, coşkulu bir törenle sona erdi. Futbol ve tekvando branşlarında eğitim alan çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Harman Mahallesi’ndeki Talas Belediyespor tesislerinde gerçekleşen kapanış törenine Kayseri Talas Belediye Başkanı ve aynı zamanda Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri, birim müdürleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Tören alanına çocukların alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde gelen Başkan Yalçın, konuşmasına duygu dolu ifadelerle başladı: “Hepinizin gözlerinden öpüyor, bağrıma basıyorum” diyerek genç sporculara olan sevgisini dile getirdi.

“SİZLER BU ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ”

Konuşmasında çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine verdikleri önemi vurgulayan Başkan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hocalarımızla birlikte 450 öğrencimizi yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcu Fabrikası adı altında bugüne kadar 8 binden fazla kursiyerimize ulaştık. Sizler sadece ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Eğitimle birlikte spor alanında da en iyi şekilde yetişmeniz bizim için çok kıymetli. Bu noktada söz verdiğimiz gibi Sporcu Fabrikası projemizi başarıyla hayata geçirdik.”

Başkan Yalçın, Talas Belediyespor’un ulusal düzeydeki başarılarını da şu sözlerle paylaştı:

“Futbolda 2024-2025 sezonunda U14, U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye şampiyonu olduk. Geçen yıl U14’te Türkiye şampiyonu olan takımımız, bu yıl da U15 şampiyonu oldu. Demek ki bu başarılar tesadüf değil. Son 6 yılda 23 farklı şampiyonluk elde ettik, bunların 3’ü Türkiye şampiyonluğu. U17 takımımız ise Türkiye dördüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Talas Belediyespor oyuncuları artık profesyonel akademi liglerinde boy gösterecek.”

YENİ SPOR TESİSLERİ MÜJDESİ

Talas’a spor altyapısını güçlendirecek yeni yatırımların da müjdesini veren Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlik ve Spor Bakanımızla birebir görüştüm. Talas’a modern bir kapalı spor salonu ve stadyum kazandırmak için söz aldık. İnşallah önümüzdeki yıl inşaat çalışmalarına başlanacak.”

Talas Belediyespor U17 Takımı Antrenörü Ünal Karagüzel de törende yaptığı konuşmada, gençlerin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Başkan Yalçın’a teşekkür etti.