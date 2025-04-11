Kayseri Talas Belediyesi’nde Sağlık Haftası münasebetiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları tarafından çalışanlara yönelik ‘Sağlıklı Uyku ve Uyku Bozuklukları’ konulu konferans düzenlendi.

KAYSERİ (ŞGFA) - 7-14 Nisan Sağlık Haftası münasebetiyle çevre bilincini güçlendirmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için bir dizi program sürerken, Kayseri Talas Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Programda konuşan ERÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, konferans daveti için teşekkür ederken, aynı zamanda nöroloji anabilim dalındaki uyku bozuklukları merkezi sorumlusu olduğunu söyledi.

“UYKU, SAĞLIK İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, uyku ve sağlık hakkında bilgiler vererek, “Uyku hayatımızda olan bir şey. Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Uyku, yemek, içmek, nefes alıp vermek için sağlığın temel şartlarından biri. Zihinsel ve fiziksel sağlık için uyku olmazsa olmaz. Bilimsel çalışmalar hem genel sağlığımız, mutluluğumuz, dikkatimiz hem de hafızamız için uyku vazgeçilmez bir durum olduğunu gösteriyor” dedi.

“EN İYİ İLAÇ UYKUDUR”

İyi bir gece uykusunun öğrenme için çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, “Özellikle derin uyku dönemi, rüya dönemi öğrendiklerimizi ve gündüz yaşadıklarımızı uzun süreli hafızaya kaydetmemiz için çok önemli. Uyku, mizacımız için de öneme sahip. Eğer uykumuz yetersiz olursa her zaman bardağın boş tarafını görürüz, dolu tarafını göremeyiz. Her zaman karamsar bakarız. Uykumuz iyi olsun ki pozitif olabilelim, mutlu olalım. Duygusal açıdan da iyileşmemizi sağlıyor. Eğer uykudan ödün verirsek performansımızdan, mizacımızdan ve kişilerarası ilişkilerimizden de ödün vermiş oluruz. Uyku arıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. En iyi ilaç uykudur. Uzun süre uykusuzluk otoimmün hastalıklara yol açar” diye konuştu.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.