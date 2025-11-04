Kayseri Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması, şiirle, kültürle ve kardeşlikle dolu anlamlı bir geceye sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Şiir Akşamları Programı, 14 ülkeden gelen 54 yazar ve şairin duygu yüklü dizeleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK EDEBİYATI VAKFI'NDAN DUYGULU TEŞEKKÜR

Programın açılışında konuşan Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, Türk Edebiyatı Vakfı'nın yarım asrı aşan geçmişine vurgu yaparak, 'Vakfımız 55 yıldır adeta Türk dünyasının bir ocağı haline gelmiş durumda. Sayın Serhat Kabaklı o ocağın meşalesini yakan, tüttüren bir büyüğümüz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük bir emek ve özveriyle bize cesaret veren Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyor, alkış rica ediyorum.' dedi.

BAŞKAN YALÇIN: 'GÖNÜL PINARLARIMIZI ÇAĞLATAN BİR BULUŞMA OLDU'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasında Talas'ın Türk dünyasına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: 'İki gündür gönül pınarlarımızı çağlatan çok güzel programlara gönlünüzü veriyorsunuz. Talas'ta Türk dünyasından misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah gelecek yıl da yine beraber oluruz. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Yavuz Bülent Bakiler, Sezai Karakoç ve diğer bütün ustaları rahmetle anıyorum.'

Başkan Yalçın, konuşmasının ardından büyük üstat Yavuz Bülent Bakiler'in 'Ben Anadoluyum' şiirini seslendirerek salonda duygulu anlar yaşattı.

KAYMAKAM MEMİŞ: 'KÜLTÜR ŞEHRİ TALAS BU BULUŞMAYA ÇOK YAKIŞTI'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş, etkinliğin Türk dünyası arasındaki bağları güçlendirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Ülkemizin çeşitli bölgelerinden ve Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kıymetli şair ve edebiyatçılarımızı ilçemizde ağırlamanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu program, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor. Kültür şehri Talas'ta bu buluşmanın gerçekleşmesi çok anlamlı. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Kaymakam Memiş, konuşmasının ardından Abdurrahim Karakoç'un 'İsyanlı Sükut' şiirine nazire olarak yazdığı 'Sabırlı Sükut' adlı şiirini okuyarak izleyicilerden büyük alkış aldı.

TÜRK DÜNYASININ DİZELERİ TALAS'TA BULUŞTU

Programda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, KKTC, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve diğer Türk coğrafyalarından gelen şairler kendi şiirlerini okudu. Salonu dolduran dinleyiciler, duygulu dizelerle adeta gönül coğrafyasının sınırlarını aştı.

Gecenin sonunda Türk dünyasından katılan şairlere plaket takdim edilerek kültür, sanat ve kardeşlik dolu bu anlamlı buluşma alkışlarla sona erdi.

Talas Belediyesi, Türk dünyasının kalemlerini bir araya getiren bu özel programla, Türkçe'nin ortak diliyle gönülleri birleştirmeye ve Talas'ı kültürün kalbi haline getirmeye devam ediyor.