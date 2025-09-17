Kayseri Talas Belediyesi’nin ilçedeki eğitim kurumlarının önünde bulunan yaya geçitlerinde öğrenci güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla özgün tasarımla hayata geçirdiği levhalar takdir topluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Okulların açıldığı şu günlerde önemi bir kez daha artan sevimli levhalar, özellikle sürücülerin okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve yayalara yol vermeleri konusunda görsel bir uyarıcı görevi görüyor. Çizgi film karakterini anımsatan öğrenci görselinin, özellikle çocukların dikkatini çekerek geçidi kullanma bilincini artırması ve aynı zamanda sürücülerde farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Bu çalışma anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise önlerindeki geçitleri kapsayacak şekilde planlandı. Yeni levhaların yerleştirilmesiyle, öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerinde karşılaştıkları trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenci güvenliğine verdikleri önemi her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme ve onların güvenliği bizim için her şeyden değerlidir. Okul geçitlerimize koyduğumuz bu sevimli ama etkili uyarıcılar, hem sürücülerimizin dikkatini artıracak hem de çocuklarımıza geçit kullanma alışkanlığını aşılayacaktır. Eğitime ve yavrularımızın güvenliğine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu levhalar, Talas'ın çocuk dostu bir ilçe olma vizyonunun da bir parçasıdır." dedi.